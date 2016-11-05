Борис Кубай рассказал, как будет проходить циклон над Приморьем 18 ноября



В предстоящий понедельник, 18 ноября, в Приморье ожидается ухудшение погодных условий. Мощную порцию осадков несет циклон из Желтого моря.

Синоптики подтвердили информацию о том, что 17 ноября над Жёлтым морем сформируется перспективный циклон, который, развиваясь, за сутки пролетит от Северной Кореи вдоль Приморского края до Советской Гавани. Это означает, что ухудшение погоды в Приморском крае будет носить не затяжной характер.

Что касается дальневосточной столицы, расчёты на утро 15 ноября показывают, что центр циклона, со своим теплом, пройдёт непосредственно над Владивостоком, - сообщил в интервью начальник Примгидромета Борис Кубай. - При этом в первой половине ночи на 18 ноября, когда центр циклона будет ещё над Северной Кореей, на юге Приморья может начаться мокрый снег, который к утру перейдёт в приличный дождь. В первой половине дня понедельника дождь может закончиться до подхода главного холода, и перехода дождя в снег может не произойти.

Чем дальше от Владивостока и крайнего юга к северу, тем более вероятен снег и метель. Снегопады будут непродолжительными, поскольку циклон покинет Приморье в течение суток. Остаточный снег небольшими зарядами может ещё наблюдаться то тут то там 19–21 ноября. Температура воздуха в утренние часы на побережье будет −5…−8 °С, в континентальной части −10…−15 °С, в горный районах до −20 °С. С 22 ноября температурный фон в Приморье начнёт повышаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]