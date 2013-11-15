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Вчера, 19:00

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье

В начале следующей недели в Приморье продолжится период спокойной погоды, которую обеспечит антициклон. Однако уже 18-20 ноября, по предварительным прогнозам, в крае ожидается ухудшение погодных условий, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромет.

Предполагается, что 18 ноября с Китая и Корейского полуострова на южную половину Приморья сместится атмосферный фронт, под его влиянием в крае начнутся осадки в виде дождя, в северных районах со снегом.

В это же время над юго-восточными районами Китая сформируется циклон, который, пройдя над Желтым морем, уже утром 19 ноября окажется над Северной Кореей, а к концу дня будет находится немного южнее Владивостока. Далее этот циклон будет смещаться вблизи побережья южных районов Приморья к проливу Лаперуза. Предполагается интенсивное углубление этого циклона.

При подтверждении дальнейшими расчетами такой траектории циклона, нужно ожидать интенсивные осадки на большей территории края. На данный момент расчеты показывают, что осадки в южной половине Приморья пройдут преимущественно в виде дождя, а днем 20 ноября могут перейти местами в снег. На севере более вероятен мокрый снег и снег. На дорогах края может образоваться гололедица. На юге, при резком понижении температуры воздуха и переходе от жидкой фазы осадков к твердой — гололед.

Примгидромет осуществляет непрерывный мониторинг синоптической ситуации. При поступлении новой информации прогнозы будут уточняться, а при реальной угрозе опасных явлений будет составлено штормовое предупреждение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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