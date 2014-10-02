Приморская школьница умерла, надышавшись парами газового баллончика
На территории Приморского края зарегистрирован очередной случай с летальным исходом для 12-летней школьницы. По предварительным данным, в Кировском районе девочка надышалась парами газа из баллончика для заправки бытовых печей, в результате чего скончалась, — сообщают «Вести: Приморье» по данным правоохранителей.
По данному факту полиция и следственный комитет проводят проверку.
«С целью выявления несовершеннолетних, склонных к токсикомании, а также учитывая тенденцию распространения данной проблемы, во всех муниципалитетах края инспекторами ПДН и участковыми уполномоченными полиции проводятся проверочные мероприятия и профилактические беседы среди подростков, их родителей и педагогов о последствиях токсикомании для организма и здоровья ребёнка в целом. Проверки и беседы о недопущении продажи газовых баллончиков детям ведутся также с продавцами магазинов», — предупреждают сотрудники приморской полиции.
Напомним, токсикомания – это вдыхание паров химических веществ, с целью получения одурманивающего состояния организма. В результате употребления токсических веществ развивается стойкое привыкание и зависимость. Именно в подростковом возрасте очень велика вероятность ее появления.
Стоит отметить, что психическая зависимость развивается очень быстро, это заставляет подростков пробовать вдыхать газ повторно. Развитие физической зависимости занимает около 3-4 месяцев систематического употребления токсических веществ.
Вне зависимости от того, каким образом токсические соединения попадают в организм, в первую очередь их воздействие направлено на нервную систему человека.
Вдыхание паров газа вызывает асфиксию. Дети погибают от удушья, так как реанимационные мероприятия в большинстве случаев не помогают.
«Полиция проводит рейдовые мероприятия, предлагая хозяйствующим субъектам рассмотреть возможность ограничения продажи баллонов с газом для заправки зажигалок и иных средств лицам, не достигшим совершеннолетия. Родителей и педагогов просят внимательнее относиться к изменениям, происходящим во внешнем виде, настроении и поведенческих реакциях подростков. В случае выявления таких изменений, незамедлительно принимать меры реагирования и уведомлять экстренные службы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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