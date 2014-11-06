Дорогущий торт стал причиной пробки во Владивостоке





Парализовала движение на 40 минут из-за торта на заднем сидении, — приморские водители возмущены поступком девушки-водителя, — сообщают «Вести: Приморье».

Паблик @dps_vl опубликовал видео с сообщением о том, что девушка-водитель заблокировала проезд во дворах на улице Баляева во Владивостоке. 8 машин застряли на 40 минут из-за того, что водитель не решилась сдавать назад, беспокоясь за дорогого «пассажира».

По словам автора видео, девушка везла на заднем сидении торт стоимостью 10 тысяч рублей и боялась за его судьбу.

«Жертвы дорогущего торта не вытерпели и сдались, паровозиком из 8-ми автомобилей стали сдавать медленно назад», — пояснил парень, предоставивший кадры.

Часть подписчиков возмутило поведение виновницы затора, а другая часть выразила негодование по поводу поведения операторов и других участников пробки.

«Ну взял бы кто-нибудь из мужиков, отогнал бы или не але?», - написали защитники девушки.

«Да хоть 27 машин собралось, не по её полосе помеха», — резонно отметили другие.

На кадрах видно, что во дворе одна сторона проезжей части занята припаркованными машинами, то есть для проезда свободна только одна полоса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]