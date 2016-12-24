Провалившегося под лед рыбака спасли в Приморье





В посёлке Новолитовка в Партизанском районе на реке Литовка провалился под лёд мужчина, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе МЧС.

Сообщение о происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило 29 ноября в 18.30.

Незамедлительно к указанному месту прибыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 4-х человек и одной единицы техники и достали пострадавшего – жителя Находки, 1956 года рождения, из воды на берег.

Сотрудники МЧС России оказали мужчине первую помощь, согрели его и передали врачам скорой медицинской помощи.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно обращается к гражданам с просьбой не выходить на лёд. Сезон рыбалки ещё не наступил, ледовое поле не сформировалось и несёт прямую угрозу для жизни.

Прислушайтесь к советам МЧС! Не рискуйте здоровьем и жизнью, ценнее которых ничего нет! Прежде, чем отправиться на рыбалку, подумайте о себе и своих близких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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