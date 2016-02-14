12-летняя школьница отравилась газом в Приморье

12-летняя Аня умерла прямо во дворе собственного дома, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kriminal.blg.

Выяснилось, девочка имела пристрастие вдыхать газ из баллончиков для заправки зажигалок. Подобным досугом она заняла себя и, 28 ноября.

Очевидцы сообщили, что сначала маленькая токсикоманка бегала по дому, закрывая рот руками, а затем вышла во двор "подышать". На улице Аня упала без сознания.

Бригада скорой помощи оказалась бессильна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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