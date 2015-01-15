Во Владивостоке ребенок чуть не провалился в открытую ливневку
Открытая ливневка появилась на остановке Площадь Луговая во Владивостоке. Об этом написала горожанка в социальных сетях. По ее словам, ее сын чуть не провалился в открытый колодец.
По словам очевидцев, на Луговой есть металлоприемник и туда, как ручейки, каждое утро со всех сторон стекаются бомжи с металлом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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