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Toyota Rush снес фонарный столб в центре Владивостока

Фото: "Экипажи ДПС"

Утром 1 декабря в районе центральной площади Владивостока Toyota Rush снес фонарный столб, на котором были установлены несколько дорожных знаков и новогодняя иллюминация.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, Toyota Rush поворачивал со Светланской на Океанский проспект. Судя по всему, водитель превысил скорость на пустой и влажной после снега дороге. Машину занесло, она вылетела на тротуар, сбив фонарь и часть ограждения. На столбе было установлено несколько дорожных знаков и новогодняя иллюминация.

В результате ДТП у переднюю часть автомобиля серьезно деформировало. Ремонт машины и городского имущества обойдется водителю недешево.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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