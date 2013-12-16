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Во Владивостоке разыскивают очевидцев ДТП на улице Сахалинской

Во Владивостоке разыскивают очевидцев ДТП на улице Сахалинской

Фото: dpscontrol125rus

30 ноября вечером приблизительно 21:00 в районе дома №8 по улице Сахалинской при подъёме с улицы Фадеева, предположительно черная X6 порезала lexus rx, в результате чего rx совершил столкновение со встречным авто.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 89242442244, 89242352885.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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