Во Владивостоке разыскивают очевидцев ДТП на улице Сахалинской
30 ноября вечером приблизительно 21:00 в районе дома №8 по улице Сахалинской при подъёме с улицы Фадеева, предположительно черная X6 порезала lexus rx, в результате чего rx совершил столкновение со встречным авто.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 89242442244, 89242352885.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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