Во Владивостока разыскивают очевидцев автоаварии, произошедшей в районе улицы Траловой

23 июля 2019 года примерно в 17.20 в районе дома №81 по улице Траловой в городе Владивостоке водитель автомобиля «Тойота Приус» белого цвета при движении со стороны улицы Фадеева в направлении бухты Лазурная, входя в поворот, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в результате дорожно-транспортного происшествия здоровью одного из пассажиров автомобиля причинен тяжкий вред.

В ходе следствия установлено, что очевидцами данного происшествия могли быть два мотоциклиста, двигавшихся в этот момент во встречном направлении.

Очевидцев ДТП просят обратиться в Управление МВД России по городу Владивостоку (Военное шоссе, 24, кабинет №312), либо позвонить по телефону 8(423) 265 50 64 или 8(423)278 28 10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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