Во Владивостоке разыскивают очевидцев смертельного ДТП

Полиция Владивостока ищет очевидцев автоаварии со смертельным исходом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, 18 сентября 2020 года примерно в 21.40 в районе дома №149 по Океанскому проспекту произошло столкновение транспортных средств: автомобиля "Сузуки Свифт" и мотоцикла "Ямаха".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в Управление МВД России по городу Владивостоку (в кабинет №308), либо позвонить по телефону: 89024879505.

Видео - "Аварийные комиссары"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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