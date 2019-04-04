Полиция просит откликнуться свидетелей тяжёлого ДТП

Полиция просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в городе Находке.

26 сентября на Находкинском проспекте произошло столкновение мотоцикла «Кавасаки» и грузового автомобиля «Хино». В результате ДТП погиб 41-летний водитель мотоцикла.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Назначено проведение ряда исследований.

Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющих запись видеорегистратора, полицияпросит обратиться по телефонам 8(914) 671 67 68 – следователь Луханин Антон Олегович, 8 (4236) 65 20 02, 69 67 44, 69 67 45, 66 12 02 - дежурная часть ОМВД России по городу Находке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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