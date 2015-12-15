Смертельное ДТП с участием автобуса. Полиция разыскивает очевидцев

В Уссурийске полиция просит откликнуться очевидцев ДТП с участием рейсового автобуса, сообщают «Вести:Приморье».

Сообщение о ДТП в районе остановки транспорта на улице Некрасова, 252 поступило в отдел полиции.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи установили, 53-летний водитель городского рейсового автобуса марки Hyundai Aero City, отъезжая от остановки, совершил наезд на женщину, которая двигалась рядом с автобусом.

В результате наезда 55-летняя женщина получила травмы, от которых скончалась на месте аварии.

Полиция установила, общий стаж управления ТС водителя автобуса - 35 лет, в категории «D» - 11 лет. За нарушение ПДД в 2021 году к ответственности не привлекался. В его крови алкоголя не было, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Проверка необходимой документации, а также отметок медицинского работника и механика не выявила нарушений.

В момент ДТП в салоне автобуса находился пассажир, медицинская помощь ему не потребовалась.

ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной дороге.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия, спровоцировавшие аварию. Назначено проведение ряда исследований.

Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставших непосредственными свидетелями автоаварии, имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обращаться по телефонам: 8-4234-32-16- 26, 02/102 (с мобильного телефон), 8-924-729-83-96.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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