Очевидцев ДТП на Русской разыскивает полиция

Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП, произошедшего на улице Русской в декабре 2019 года, сообщает "Вести: Приморье".

31 декабря 2019 года примерно в 10 часов 30 минут, в районе дома 46 строение 1 по улице Русская в городе Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus NX300 серого цвета. При движении по улице Русская со стороны Енисейской в направлении проспекта 100-летия Владивостока был совершен наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно–транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался в больнице, отметили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Очевидцев ДТП просят обратиться в Управление МВД России по городу Владивостоку (в кабинет №312), либо позвонить по телефонам 8 (423) 265 50 64 или 8 (423) 278-28-10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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