Света не будет в домах Владивостока (список)
Сегодня специалисты управления «ВПЭС» (электрические сети) проведут ремонт. Отключения света ожидаются в 180 домах Владивостока.
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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