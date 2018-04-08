Света не будет в домах Владивостока (список)

Сегодня специалисты управления «ВПЭС» (электрические сети) проведут ремонт. Отключения света ожидаются в 180 домах Владивостока.

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]