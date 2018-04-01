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Стало известно, какие дома сегодня останутся без электричества

Стало известно, какие дома сегодня останутся без электричества

Фото: pixabay.com

Специалисты управления «ВПЭС» (электрические сети) проведут ремонт. Отключения света ожидаются в квартирах жителей города Владивостока.

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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