Общественное движение «Приморье за спорт» отметило свой первый день рождения. Зарядка на свежем воздухе объединила более 4000 человек. Зарядка на свежем воздухе уже стала привычкой для многих Приморцев. Ежемесячно разминаться приходят жители, спортсмены из 23 населенных пунктов. И даже губернатор Приморского края. Что ждет спортсменов в новом году, узнала Марьяна Яцкевич.

В свой день рождения общественное движение «Приморье за спорт» провели фестиваль по борьбе. Более 300 спортсменов со всего края собрались, чтобы помериться силами в сумо, грэплинге и даже регболу - смеси баскетбола, регби и борьбы, который хоть и схож с американским футболом - имеет ряд отличий.

Вадим Бочкарёв, нападающий команды «Дикие Панды»:

- Здесь игра сама по жестче немного, у нас игрока без мяча трогать нельзя, максимум можно толчки в грудь. У нас есть защита у нас есть там бриджи считки, а здесь нет, здесь бывало что очень жестко прям вкидывали, прям слышно было как коленями люди бились об пол ,и аж у самого начинали колени болеть.

В этом виде спорта не отстают и маломобильные спортсмены. Правила все те же, мяч, ворота, даже бороться приходиться, но только по своему.

Кристина Шибаева, представитель общественной организации инвалидов «Ковчег»:

- Это специальная коляска для регби, тут получается она идет мощнее и сильнее. Видите здесь получается щиток спереди. Видите какие большие, чтоб она не поломалась. И вот здесь закрепляются спицы, чтобы во время игры ну пальцы.

Однако, самым популярным соревнованием в этот день стала вольная и греко-римская борьба. Более 100 спортсменов со всего края продемонстрировали своё мастерство. Восьмилетний Слава Мясников, только что окончил бой и теперь делиться секретами победы.

Слава Мясников, спортсмен:

- Чтобы выиграть, нужно заходить все время за спину, поэтому ты получаешь два балла. Лучше сделать какой-нибудь прием в партере , положить его на лопатки, лопатки это чисто 10 секунд и все. А в спорте я хочу стать десятикратным чемпионом мира.

Мотивация юного борца восхищает. Спорт учит бороться и преодолевать препятствия и ставить амбициозные цели. Однако, сегодня он доступен не всем. Но и это глава региона намерен изменить. Новый пилотный проект «Наставник» поможет детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Это проект, который позволяет людям взять из семей нуждающихся детей и вести их в спортивную секцию по желанию, снабдив спортивным инвентарем, оборудованием, оплачивая ему занятия в секции.

Тех, кто поддерживал и целый год помогал в реализации проекта «Приморье за спорт», глава региона наградил грамотами и благодарственными письмами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]