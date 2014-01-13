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Трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Фото: pixabay.com

Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МВД республики Бурятия.

1 декабря в 9 утра в дежурную часть отделения полиции «Онохойский» поступило сообщение о том, что на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине СНТ, прохожий 43-летний мужчина обнаружил 3-летнюю девочку.

Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице.

Ребенка с переохлаждением бригада медиков доставила в Детскую республиканскую клиническую больницу.

"Диагностировано обморожение стоп второй степени. Первую ночь она провела в палате отделения реанимации и интенсивной терапии, сегодня ее планируется перевести в отделение хирургии", — сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (Оставление в опасности).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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