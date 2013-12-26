Финансовую поддержку получит молодежь Приморья
Более 40 молодых приморцев презентуют проекты по развитию края.
В очный этап конкурса «Молодежь Приморья 2019» прошли 46 проектов. Теперь участникам предстоит защитить свои идеи перед экспертной группой. Лучшие получат финансовую поддержку из краевого бюджета, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как сообщили в краевом департаменте по делам молодежи, завершился первый этап конкурса «Молодежь Приморья 2019» – отобрано 46 проектов из 80.
«Очный этап конкурса пройдет 6 декабря в рамках форума молодежных общественных объединений. Участникам второго этапа, которых отобрал оргкомитет, предстоит подготовить презентацию своего проекта и защитить его перед экспертной комиссией», – подчеркнули специалисты.
Лучшие проекты будут включены в план мероприятий департамента и Центра содействия развитию молодежи Приморского края на 2020 год, получат организационно-методическую и финансовую поддержу до 1 миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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