КВНщики навестили юных пациентов больницы
Развлекательную программу провели в детской клинической больнице №1 Владивостока представители Центра содействия развитию молодежи Приморья. Ранее поручение сделать пребывание в медучреждениях пациентов, находящихся на длительном лечении, максимально комфортным и интересным дал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края.
В гости к детям, находящимся на длительном лечении, пришли представители Центра содействия развитию молодежи и Приморского КВН. Развлекательная программа включила в себя шуточные сценки, музыкальные номера.
«Нам удалось поднять настроение маленьким пациентам, их родителям и работникам больницы. Дети смеялись и вели себя активно. Мы будем продолжать такую практику и уже запланировали новую программу в этом же учреждении на начало декабря», – отметили специалисты центра, добавив, что запланировали подобное мероприятие и для краевой клинической больницы №2, где находятся на лечении взрослые.
Сотрудники департамента по делам молодежи Приморского края подчеркнули, что такие творческие встречи расписаны уже и на первую половину 2020 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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