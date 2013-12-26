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КВНщики навестили юных пациентов больницы

КВНщики навестили юных пациентов больницы

Развлекательную программу провели в детской клинической больнице №1 Владивостока представители Центра содействия развитию молодежи Приморья. Ранее поручение сделать пребывание в медучреждениях пациентов, находящихся на длительном лечении,  максимально комфортным и интересным дал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края.

В гости к детям, находящимся на длительном лечении, пришли представители Центра содействия развитию молодежи и Приморского КВН. Развлекательная программа включила в себя шуточные сценки, музыкальные номера.

«Нам удалось поднять настроение маленьким пациентам, их родителям и работникам больницы. Дети смеялись и вели себя активно. Мы будем продолжать такую практику и уже запланировали новую программу в этом же учреждении на начало декабря», – отметили специалисты центра, добавив, что запланировали подобное мероприятие и для краевой клинической больницы №2, где находятся на лечении взрослые.

Сотрудники департамента по делам молодежи Приморского края подчеркнули, что такие творческие встречи расписаны уже и на первую половину 2020 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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