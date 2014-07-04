Первые из регионов: детей с гепатитом С начали лечить в Приморье  





Первые два 15-летних пациента уже начали лечение и получают современные противовирусные препараты в Центре вирусных гепатитов краевой клинической инфекционной больницы, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения края.

По данным ведомства, Приморский край стал вторым регионом России после Москвы, где подобная терапия стала возможна детям. Все лечение для пациентов бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

«В марте этого в России был зарегистрирован современный противовирусный препарат. Как только мы узнали об этом, оперативно стали работать над внедрением безинтерфероновой терапии у себя в медучреждении. Эта схема увеличивает шансы на успех лечения гепатита С по сравнению с классическими препаратами интерферона», – отметила главный врач больницы Оксана Лакомкина.

Специалисты подчеркивают, что безинтерфероновая терапия гепатита С стала сегодня для определенной категории пациентов настоящим спасением.

«При использовании подобных схем отмечается минимум осложнений, эффективность достигает своего пика, а побочные явления почти полностью отсутствуют. А это значит, что ее можно применять в лечении детей, чем сегодня и занимаются наши высокопрофессиональные врачи», – подчеркнула Оксана Лакомкина.

В настоящее время специалисты краевой клинической инфекционной больницы работают с детьми старшего возраста.

«Первые наши юные пациенты – два 15-летних подростка. Планируем, что в следующем году сможем взять на лечение пациентов помладше – 11-12 лет», – отметили в медучреждении.

По данным Центра вирусных гепатитов Приморья, сегодня в Регистре больных, страдающих гепатитом С, состоят более 17 тысяч пациентов, из которых 63 ребенка.

«Специально для работы с детьми наши специалисты прошли обучение. И сегодня мы готовы оказать весь спектр помощи по этому направлению», – сообщила главврач.

Отметим, что курс лечения одного пациента составляет 2-3 месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]