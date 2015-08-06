Новый метод лечения доступен онкобольным приморцам

Специалисты Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая приступили к лечению пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами, - сообщает "Вести: Приморье". Проведение уникальных методов лечения в медучреждении стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Как рассказывает радиотерапевт Наталья Фесик, прошедшая в Екатеринбурге обучение работе по данному методу, таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни.

«Радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента. Обычно у пациентов с четвертой стадией рака в крови наблюдается низкий уровень лейкоцитов и гемоглобина», – отметила специалист.

13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера, - сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Отметим, что она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий.

«Для терапии ведется тщательный подбор пациентов. Онкобольные с раком предстательной железы получают очень длительное лечение. Сначала им проводится химиотерапия, чтобы воздействовать на очаг опухоли и метастазы, затем (а иногда параллельно) гормонотерапия. Для лечения радием также есть свое терапевтическое окно», – уточняет доктор Наталья Фесик.

Лечение пациентов врачи проводят на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.

«Мы заказываем ампулы с препаратом в защитных контейнерах из Нидерландов. Стандартная доза для введения рассчитывается по специальной формуле, где учитывается, в том числе и вес пациента, после чего он получает личную дозу лекарства», – уточняет радиотерапевт.

Сейчас такая системная терапия с использованием достижений ядерной медицины на Дальнем Востоке доступна еще в Хабаровском крае.

Отметим, что с прошлого месяца пациентам однкодиспансера Приморья доступны и молекулярно-генетические исследования ДНК. Изучение опухолевых мутаций (дефекты молекулы ДНК) дают возможность создавать новые лекарственные препараты и программы лечения. Отметим, что сегодня благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в онкодиспансере есть очень эффективные таргетные лекарственные препараты, направленные на конкретную мишень в опухоли и позволяющие добиться хороших результатов лечения.

«Для наших пациентов закуплены лекарства, которые действуют только на определенные опухоли, содержащие те или иные генные мутации. Поэтому необходимо отбирать пациентов на такое лечение, руководствуясь определенным молекулярно-генетическим профилем опухоли. Такая возможность у нас сегодня также имеется», – отметили в онкоцентре.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, снижение смертности от новообразований – одна из ключевых задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», разработанного по Указу Президента России Владимира Путина. На эти цели в 2020 году в Приморье предусмотрено более 846 миллионов рублей, в том числе 91 миллион – средства краевого бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]