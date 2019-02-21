В Приморье будут быстрее помогать пациентам с онкозаболеваниями

Открытие центров амбулаторной онкологической помощи по всему Приморью даст возможность для краевого онкодиспансера быстрее помогать пациентам, особенно проживающим на отдаленных территориях края, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Как рассказал главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» Михаил Волков, в 2019 году в Приморье началась реализация национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», одним из направлений которого является создание центров амбулаторной онкологической помощи. Они располагаются в многопрофильных медицинских учреждениях, где есть необходимое медицинское оборудование и соответствующие вспомогательные службы. Прием ведут врачи-онкологи и врачи-специалисты, которые проводят консультации и дообследование пациентов с подозрениями на онкологическое заболевание.

Центры амбулаторной онкологической помощи будут созданы в 11 медицинских организациях Приморского края. Два из них открылись уже в этом году – на базе поликлиники №9 Владивостока и Лесозаводске. Еще три – распахнут свои двери в ближайшее время в Арсеньеве, Находке и во Владивостоке на улице Черемуховая, 32. Для них за счет средств краевого бюджета было закуплено недостающее медицинское оборудование, а специалисты прошли необходимое обучение.

«Эти центры организованы также для пациентов из районов, которые прикреплены к ЦАОП по маршрутизации. После проведения необходимого обследования специалистами врач-онколог направляет пациентов в онкологический диспансер. Это важно, поскольку треть пациентов, направляемых в онкодиспансер, приезжают, не имея полного обследования. Из-за этого затягиваются сроки постановки диагноза и составление плана лечения», – подчеркнул Михаил Волков.

Взаимодействие Центра амбулаторной онкологической помощи и онкологического диспансера даст возможность пройти необходимое обследование по месту проживания пациента и сократить сроки до начала лечения.

«После завершения специального лечения пациент будет находиться там под диспансерным наблюдением у местных специалистов. То есть мы в любом случае взаимодействуем, а значит работаем совместно», – обозначил Волков.

Уже составлены планы обучения врачей из ЦАОП на базе онкодиспансера по определенным видам обследований. Также специалисты онкологического диспансера выезжают в медицинские организации края для проведения учебы, мастер-классов для коллег.

Кроме того, уже сейчас во всех ЦАОП и онкологическом диспансере установлена медицинская информационная система ОНКОР.

«Это агрегатор, который позволяет соединить несколько систем в одну структуру и использовать возможности каждой. Благодаря ей мы можем не только посмотреть историю болезни конкретного человека, но и следить за судьбой пациента, у которого впервые выявлен диагноз, но он к нам еще не поступил на лечение. Речь также идет о пациентах, которые участвуют в скрининге онкологических заболеваний. Использование данной системы позволяет проследить маршрут пациента от момента обращения в медицинскую организацию с подозрением у него онкологического заболевания и поступлением в онкологический диспансер», – рассказал Михаил Волков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]