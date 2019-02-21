В Арсеньеве открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
В новый Центр амбулаторной онкологической помощи поступило современное оборудование. Свою работу он начнет уже в новом году, — передают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы городской администрации.
Центр пополнился новым оборудованием: в Арсеньев поступил современный рентген-аппарат, маммограф, два аппарата УЗИ экстра-класса, эндоскопический комплекс, видеобронхоскопы, оборудование для проведения гистологических исследований. В будущем году в поликлинику Арсеньева поступит также аппарат МРТ и другое медицинское оборудование на 107 млн. рублей.
Центр начнёт работу с января 2020 года. Здесь пациент без обращения в краевой онкологический диспансер может пройти все необходимые обследования для выявления болезни.
Создание центров амбулаторной онкологической помощи в Приморье – это часть масштабного национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Центры будут представлять собой специализированные мини-клиники, где могут выполняться рентгенологические, маммографические исследования, компьютерная томография, эндоскопические и лабораторные исследования, ультразвуковая и функциональная диагностика.
Специализированную медпомощь на базе ЦОАП в Арсеньеве будут получать и пациенты из близлежащих районов края.
Уже до конца года в Приморском крае откроются пять центров амбулаторной онкологической помощи, еще один отроют в следующем году и пять – в 2021 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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