Во Владивостоке стартовал медицинский форум «Тихоокеанская Россия — территория здоровья». В программе более - 30 мероприятий для специалистов и широкой публики. Форум объединил сотни медиков со всего Дальнего Востока. Какие вопросы обсуждали участники?

На три дня площадка Дальневосточного федерального университета стала территорией здоровья. Медики из разных регионов обмениваются опытом и перенимают знания от коллег. На пленарном заседании участники говорили о развитии приморского здравоохранения. Эта тема стала одной из главных.

Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края: «То, что касается информатизации, мы сейчас движемся по пути создания цифрового контура, у нас в крае переход будет в течение трёх лет на единую медицинскую информационную систему во всех медицинских организациях. Врачам это позволит иметь доступ к электронной карте пациента, обмениваться информацией».

Главный врач Арсеньевской городской больницы Людмила Аплюшкина отмечает эффективность госпрограммы по развитию приморского здравоохранения. На краевые средства в учреждение закупили рентген-оборудование, УЗИ-аппарат, новый цифровой маммограф. А в 2020 планируют капитально отремонтировать отделение.

Людмила Аплюшкина, главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»: «Программа очень помогает, мы практически на город Арсеньев приобрели на 57 миллионов оборудования. Сегодня проводятся аукционы по приобретению оборудования, это идёт программа по онкологии, вторая программа по первичному сосудистому центру , оказываем помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому мы вплотную работаем. К концу года мы должны всё получить и в декабре открыть центр амбулаторной поликлинической помощи онкологическим больным».

Реальные изменения заметили и врачи Уссурийского городского округа. Сегодня в сёлах оказывают первичную амбулаторную помощь на уровне городских больниц. На территории - 23 фельдшерско-акушерских пункта. Но на достигнутом останавливаться не планируют.

Андрей Скирута, главный врач Уссурийской центральной городской больницы: «Мы за год ввели почти четыре, на следующий год – ещё пять совершенно новых».

В Приморье особое внимание уделяют пациентам с онкологическими заболеваниями. До конца года планируют открыть пять центров амбулаторной онкологической помощи по всему краю.

Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края: «На следующий год — это будет центр амбулаторной помощи в Уссурийске, в 2021 - ещё пять центров, всего — 11. В рамках онкологической программы Федерация финансирует оснащение стационаров онкологических, и уже именно край даёт деньги на открытие центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году выделено более 300 миллионов краевых средств на оснащение, уже заключены контракты, сейчас осуществляется поставка оборудования».

В рамках госпрограммы два первичных сосудистых отделения появились в Кавалеровском и Хасанском районах. А в «Тысячекоечной» больнице Владивостока отделение сосудистой хирургии получило операционную лазерную установку. И, к слову, новые возможности больницы уже оценили более ста жителей Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]