Новая методика лечения рака стала доступна приморцам по ОМС

Новая методика лечения костных метастаз с выраженным болевым синдромом опробирована в Приморском краевом онкологическом диспансере. Первые пять пациентов получили терапию с применением радиоактивного препарата Самарий. Проведение уникальных методов лечения в медучреждении стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Подобные операции – спасение для людей, которым снять тяжелый синдром не помогают даже сильные обезболивающие.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, использование радионуклидной терапии в краевом онкодиспансере начали с текущего года. Для лечения применяли препараты более широкого спектра действия. Сейчас, в рамках нацпроекта, у специалистов диспансера появилась возможность использовать для лечения более современную терапию.

«Это более современная методика лечения, для врача – дополнительный инструмент оказать приморцам по полису ОМС высокотехнологичную помощь, безопасную, с минимумом гематологической токсичности», – отметил главный врач Приморского онкодиспансера Михаил Волков.

Как отметили специалисты, получатели этой услуги – пациенты паллиативные, с прогрессированием или с первично выявленным запущенным процессом. В этом случае применение радионуклидной терапии помогает снять болевой синдром, а значит улучшить качество жизни пациента. Сейчас пять первых пациентов, получивших терапию, находятся под наблюдением врачей. Следующее введение препарата группе нуждающихся пациентов запланировано на ноябрь.

«Существуют и другие методы лечения костных метастаз – это лучевая длительная терапия или пожизненное применение препаратов. Лечение с применением Самария – показывает хорошие результаты, дает пациентам дополнительную надежду на выздоровление и избавление от боли», – сказал Михаил Волков.

Стоит отметить, что подобную терапию применяют только несколько клиник в России. Теперь опыт проведения уникальных оперативных вмешательств появился и в Приморье благодаря таланту и профессионализму местных врачей.

«Борьба с онкологическими заболеваниями» – региональная составляющая нацпроекта “Здравоохранение”. Его реализация позволит к 2024 году снизить смертность от новообразований и увеличить долю злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63%. В 2020 году в Приморье на реализацию проекта предусмотрено более 846 миллионов рублей, в том числе 91 миллион – средства краевого бюджета», – сообщили в министерстве здравоохранения края.

Справочно:

Радионуклидная терапия – активно развивающееся направление ядерной медицины. При борьбе со злокачественными новообразованиями используют методы адресной доставки лекарственного средства, содержащего радионуклид, к пораженному органу. Данная технология позволила перейти от облучения всего тела к избирательному уничтожению опухолей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]