Операции по новой технологии проводят приморские врачи
Врачи «дальзаводской» больницы провели первую операцию по новой технологии. Специалисты впервые использовали цианокрилатные клеевые технологии для лечения варикоза.
Новое поступившее в клинику оборудование помогло провести операцию с применением системы Venaseal, которая предназначена для операционного лечения вен методом внутрисосудистого склеивания при варикозной болезни.
«Система склеивания является безопасным и надежным, нетермическим, нетумесцентным методом лечения. Эта технология расширяет наши возможности лечения для тех пациентов, у которых болевой синдром сильно выражен даже при незначительных манипуляциях или проявляется аллергическая реакция на местное обезболивание», - отметил сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики Альберт Шкарбанов.
Больному при таком лечении не требуется местная анестезия. Процедура занимает не более 20 минут. После наблюдения в клинике в течение 1 - 2 часов пациент выписывается домой. Тонкий прокол после операции заживает бесследно через несколько дней.
Флебология с использованием современного оборудования и технологий стала одним из перспективных направлений «дальзаводской» больницы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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