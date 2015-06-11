Операции для детей и подростков с туберкулезом впервые начали делать в Приморье

В Приморском крае провели первую операцию по установке бронхоблокатора подростку с деструктивной формой туберкулеза. Ранее такую высокотехнологичную медицинскую помощь оказывали только в центральных клиниках страны, Сибири и в Забайкальском крае.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, первую подобную операцию для юного жителя Приморья провел эндоскопист, главный внештатный фтизиатр ДФО Павел Фадеев по приглашению руководства Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы.

«Благодаря этому виду медицинской помощи юный пациент полностью излечится от тяжелого осложненного туберкулеза. Более того, это органосохраняющая операция», – отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Как рассказал главный врач больницы Юрий Селютин, такие операции теперь будут выполняться на базе приморской клиники постоянно. Поначалу пациентов будет оперировать доктор Фадеев вместе с коллегой из детской туберкулезной больницы. А когда приморский специалист в совершенстве овладеет данной методикой, начнет оперировать самостоятельно.

«Такие операции оплачиваются из краевого бюджета. Мы уже закупили бронхоблокаторы для будущих операций. В больнице есть несколько пациентов, нуждающихся в этом виде медицинской помощи», – отметил Юрий Селютин.

По словам Павла Фадеева, сегодня клапанная бронхоблокация – один из самых современных методов лечения туберкулеза.

«Через эндоскоп мы вводим в бронх эндобронхиальный клапан, создавая эффект лечебной гиповентиляции, закрываем полости распада в органе, прекращая бактериовыделение. В эпидемиологическом плане пациент становится неопасен, ведет активный образ жизни и излечивается. Через 4-6 месяцев бронхоблокатор так же удаляется из организма», – рассказал Павел Фадеев.

Он добавил, что сегодня наблюдается хороший эффект проведения клапанных бронхоблокаций в пяти регионах ДФО. В остальных шести этот метод лечения будет внедрен до конца текущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]