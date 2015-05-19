Приморские врачи применяют новые методы в борьбе с туберкулезом
Серия выездных встреч врачей и уполномоченного по правам ребенка с родителями детей и подростков, направленных на профилактику туберкулеза, стартовала в Приморье. Первым городом, где прошло мероприятие, стал Партизанск, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
По словам уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Приморского края Ирины Медведевой, законные представители детей (родители или опекуны) нередко негативно реагируют на вакцинацию и проведение туберкулинодиагностики, тем самым нарушая права ребенка на защиту его здоровья и полноценную жизнь.
«Поэтому задача выездной группы – провести разъяснительную работу, снизить социальное напряжение, касательно туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики в крае», – отметила Ирина Медведева.
Новый формат работы подразумевает проведение родительских собраний, на которых медики рассказывают о современных методах диагностики и лечения этого серьезного заболевания, отвечают на вопросы собравшихся.
«Наши встречи, направлены на профилактику туберкулеза по всему краю. Стоит задача снизить в Приморье уровень детской заболеваемости туберкулезом до уровня среднероссийского», – подчеркнул главный врач детской краевой туберкулезной больницы Юрий Селютин.
Он добавил, что на территориях, где нет специалистов, будут вести консультативный прием детский фтизиатр от краевого медучреждения, а также предусмотрены консультации для руководителей отделений вакцинопрофилактики по другим инфекционным заболеваниям.
Ближайшие пункты выезда – Октябрьский и Надеждинский районы, а начиная с весны, запланировано по два таких визита в месяц по всем территориям Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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