«Жидкие протезы» осваивают для лечения артрозов врачи Находки





Врачи Приморья продолжают осваивать и внедрять новые медицинские технологии. Так, травматологи Находки начали применять при лечении пациентов с болезнями суставов препараты гиалуроновой кислоты, которые также называют «жидкими протезами», - сообщили "Вестям: Приморье" в департаменте здравоохранения края.

Технология заключается в следующем: при курсовом введении в коленный сустав препараты действуют как здоровая жидкость, защищающая его от механических перегрузок, а также предотвращающая излишнее трение поверхностей.Специалисты отмечают, что это один из наиболее эффективных методов лечения самого распространенного вида артроза – гонартроза. Такая болезнь обычно поражает людей среднего и пожилого возраста, но может беспокоить и молодежь, например, профессиональных спортсменов.

«Препараты гиалуроновой кислоты проникают вглубь хряща, улучшают его упругость и эластичность, восстанавливаются амортизирующие свойства. В результате уменьшается боль в коленном суставе и увеличивается его подвижность. Данная методика практически не дает побочных эффектов», – объясняет врио главного врача Находкинской горбольницы Валерий Коляда.

До сих пор подобный метод лечения применялся только в двух крупных городах Приморья – Владивостоке и Артеме, а также в частных клиниках на коммерческой основе.

«Теперь и Находкинская городская больница вошла в число медучреждений, где бесплатно по полису ОМС выполняют такие операции», – сообщила заместитель директора краевого департамента здравоохранения Тамара Курченко.

По словам главврача, «жидкие протезы» медучреждение закупило в достаточном количестве.

«Сегодня новый метод лечения доступен всем жителям нашего округа. Для получения направления на манипуляцию, которая проводится в стационарных условиях, необходимо обратиться к терапевту по месту жительства», – подчеркнул Валерий Коляда.

Напомним, с начала этого года врачи Приморского края освоили и успешно выполняют сразу несколько видов операций. Так, врачи краевой клинической больницы №1 успешно внедрили в практику новый вид операции на щитовидной железе. Теперь это оперативное вмешательство выполняется эндоскопическим способом – в три прокола, от которых через месяц практически не остается и следа. Врачи владивостокской клинической больницы №4 решают самые сложные задачи по лечению варикозной болезни благодаря современному лазеру, который приобрело медучреждение.

Альтернативную методику при протезировании митрального клапана сердца освоили врачи медицинского центра ДВФУ. Благодаря новейшей технологии оперирования пациентам с нарушением кровообращения больше не требуется разрезать грудную клетку. Пациент может вставать на ноги уже на следующий день после операции.

Одно из знаковых событий в здравоохранении региона в Приморье случится ближе к концу года – в крае откроется отделение детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Масштабные ремонтные работы развернулись в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи еще в июне. Поручение о совершенствовании службы детской кардиопомощи дал Губернатор края Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]