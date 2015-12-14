Генетические мутации изучают онкологи Приморья

Специалисты онкологического диспансера Приморья начали проводить молекулярно-генетические исследования ДНК опухолей пациентов. Это позволит изучить, а значит еще больше узнать о профиле злокачественных опухолей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как объясняет заведующая клинико-диагностической лабораторией клиники Елена Кузнецова, новые исследования – это исследования генетических мутаций, которые необходимы онкологам для получения дополнительных знаний.

«Для этого специалисты исследуют участки опухоли, “запаянные” в парафиновые блоки», – отметила она.

Молекулярно-генетические исследования ДНК применяется после гистологического подтверждения онкологического диагноза. Изучение опухолевых мутаций (дефекты молекулы ДНК) дают возможность создавать новые лекарственные препараты и программы лечения. Отметим, что сегодня благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в онкодиспансере есть очень эффективные таргетные лекарственные препараты, направленные на конкретную мишень в опухоли и позволяющие добиться хороших результатов лечения.

«Для наших пациентов закуплены лекарства, которые действуют только на определенные опухоли, содержащие те или иные генные мутации. Поэтому необходимо отбирать пациентов на такое лечение, руководствуясь определенным молекулярно-генетическим профилем опухоли. Такая возможность у нас сегодня также имеется», – отметили в онкоцентре.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, снижение смертности от новообразований – одна из ключевых задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», разработанного по Указу Президента России Владимира Путина. На эти цели в 2020 году в Приморье предусмотрено более 846 миллионов рублей, в том числе 91 миллион – средства краевого бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]