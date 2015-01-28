Новые способы лечения онкобольных внедряют в Приморье

Приморский краевой онкологический диспансер будет лечить злокачественные опухоли на уровне Москвы, Германии и Израиля, сообщают «Вести:Приморье». В ближайшее время специалисты начнут применять в своей работе аппарат для гипертермии онкобольных, который приобретен по нацпроекту «Здравоохранение».

По информации министерства здравоохранения Приморского края, оборудование предназначено для нагревания опухолей, что позволит повысить эффективность лучевой терапии и химиотерапии. Процедура относится к радиомодификации, благодаря ей раковые клетки перестают расти и распространяться в организме, а также лучше поддаются лечению.

«Новое оборудование подготовит пациента к лучевой терапии. Нагревательный элемент аппарата в течение часа будет “разогревать” опухоль, после чего пациент должен пройти сеанс лучевой терапии на линейных ускорителях», – сообщила заведующая радиотерапевтическим отделением Елена Журавлева .

При помощи аппарата для гипотермии планируется работать с первичными опухолями и опухолями с метастазами – метастатическими поражениями малого таза, головы и шеи, опухолями прямой кишки и молочной железы. Сейчас специалисты проходят недельный курс обучения работы на новом оборудовании.

Сейчас такое лечение проводится в ведущих клиниках мира, в частности Германии и Израиля, а также в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Оборудование было закуплено за счет федеральных средств в размере почти 25 миллионов рублей по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящей в национальный проект «Здравоохранение», пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]