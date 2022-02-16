«Глазной центр» помогает приморцам вновь увидеть краски мира

В этом году «Глазной центр» отмечает пять лет со дня основания. Много лет опытные хирурги проводят современные операции по коррекции зрения. Новые технологии хирургического лечения катаракты помогли тысячам пациентов вылечить свой недуг. Современные технологии хирургического лечения катаракты успешно применяют во Владивостоке.

Катаракта — заболевание необратимое и консервативно оно не лечится. Зато вернуть зрение хирургически сегодня - вполне возможно! За 30 лет практики хирург Юрий Терещенко помог тысячам пациентам вновь видеть мир во всех красках!

Юрий Терещенко, хирург-офтальмолог высшей категории: «Катаракта — самое распространенное и хорошо изученное заболевание глаз у людей пожилого возраста. Операция по удалению катаракты — быстрая и безболезненная, и нет никаких причин ее откладывать».

Первую имплантацию искусственного хрусталика в середине прошлого века назвали чудом офтальмологии! Сегодня — эта медицинская процедура даже наркоза не требует. Всего за 20 минут хирург заменяет помутневший хрусталик интраокулярной линзой без боли и швов! Чем раньше пациент обратится за помощью — тем быстрее вернет себе зрение, говорят специалисты.

Яна Пестрякова, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук: «Наши специалисты подберут оптимальный вариант искусственного хрусталика, исходя из результатов обследования, состояния глаз, возраста и пожеланий пациента. Мы предлагаем широкий выбор хрусталиков всех ценовых категорий ведущих отечественных и зарубежных производителей. Мы принимаем пациентов любого возраста. Наше современное оборудование позволяет обследовать все структуры глаза».

В «Глазном центре» на Партизанском проспекте, 44 прием ведут три кандидата наук и шесть врачей-офтальмологов высшей категории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]