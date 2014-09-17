Вернуть зрение за несколько минут помогут специалисты "Глазного центра" во Владивостоке

Можно ли обойтись без операции, если обнаружена катаракта? Этот вопрос задают тысячи приморцев, которым поставили такой диагноз. И хотя замену хрусталика проводят хирургически, технологии продвинулись настолько, что сегодня операция занимает несколько минут! В «Глазном центре», во Владивостоке побывали наши корреспонденты.

Катаракта — заболевание необратимое и консервативно оно не лечится. Зато вернуть зрение хирургически сегодня - вполне возможно! За 30 лет практики хирург Юрий Терещенко помог тысячам пациентам вновь видеть мир во всех красках!

Юрий Терещенко, хирург — офтальмолог высшей категории:

"Катаракта — самое распространенное и хорошо изученное заболевание глаз у людей пожилого возраста. Операция по удалению катаракты — быстрая и безболезненная и нет никаких причин ее откладывать".

Первую имплантацию искусственного хрусталика в середине прошлого века назвали чудом офтальмологии! Сегодня — эта медицинская процедура даже наркоза не требует. Всего за 20 минут хирург заменяет помутневший хрусталик интраокулярной линзой без боли и швов! Чем раньше пациент обратится за помощью — тем быстрее вернет себе зрение, говорят специалисты.

Яна Пестрякова, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук:

"Наши специалисты подберут оптимальный вариант искусственного хрусталика, исходя из результатов обследования, состояния глаз, возраста и пожеланий пациента. Мы предлагаем широкий выбор хрусталиков всех ценовых категорий ведущих отечественных и зарубежных производителей. Мы принимаем пациентов любого возраста. Наше современное оборудование позволяет обследовать все структуры глаза".

В «Глазном центре» на Партизанском проспекте, 44 прием ведут три кандидата наук и шесть врачей-офтальмологов высшей категории.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]