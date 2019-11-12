Видеть мир ярко легко! В «Глазном центре» во Владивостоке ведет прием хирург-офтальмолог высшей категории, отличник здравоохранения Юрий Терещенко, специалист по проблемам катаракты и глаукомы. Центр использует самые современные способы диагностики и лечения. И эти преимущества уже смогли оценить многие приморцы.

Сергей Невзоров обратился в «Глазной центр» на Партизанском проспекте по рекомендации друга. Он 40 лет трудился водителем, и зрение не подводило: «Сколько работал, ничего не было. Катаракта началась полгода назад. Вот сейчас приехал на операцию».

Всего за 10 минут Юрий Терещенко удалил катаракту и имплантировал пациенту «Глазного центра» искусственный хрусталик. Без боли и швов Сергею Александровичу вернули здоровое зрение.

Хирург-офтальмолог Юрий Терещенко за 30 лет работы в МНТК имени Федорова города Хабаровска провел около 30 тысяч операций. Он долгое время заведовал отделением хирургии катаракты и четко понимает последствия позднего обращения. При помутнении хрусталика проблему нужно решать моментально.

Юрий Терещенко, врач-офтальмолог высшей категории, отличник здравоохранения : «Чем мы дольше ждем, тем хрусталик становится более плотным. И его трудней, сложней и дольше удалить из глаза. Чем меньше плотность катаракты, тем меньше травм для глаза и быстрее процесс реабилитации».

Проведение амбулаторных операций по восстановлению зрения — основное направление «Глазного центра» на Партизанском проспекте, 44. Центр оборудован по мировым стандартам, где и работает доктор Юрий Терещенко - врач-офтальмолог высшей категории, отличник здравоохранения, автор десятков рационализаторских предложений. К его советам прислушиваются, его рукам доверяют.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]