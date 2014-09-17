Увидеть мир четким и ярким помогут хирурги Глазного центра. Видеорепортаж Елены Штылиной
В Приморье одно из самых грозных заболеваний людей почтенного возраста — катаракта. По статистике от нее страдает 70% мужчин и женщин старше 60-ти. Избавиться навсегда от этого недуга позволяют современные хирургические технологии, которыми владеют врачи Глазного центра во Владивостоке. Современное чудо офтальмологии увидела Елена Штылина.
Идет операция: чуть слышно работают приборы, спокойно командует хирург. И только легкие прикосновения ощущает пациент, находясь в сознании.
Процедура по замене хрусталика безболезненна, не требует наркоза и проходит за 20 минут. Это даже быстрее, чем визит к стоматологу, говорят все, кто уже обращался к Юрию Терещенко, специалисту по лечению катаракты и глаукомы.
Юрий Терещенко, хирург-офтальмолог высшей категории:
- Сегодня технология хирургии катаракты является одной из самых безопасных в офтальмологии. Показатель успешных операций более 95%. Когда мы помогаем нашим пациентам мы каждый раз радуемся тому, что после операции люди видят мир по-новому и качество их жизни становится лучше!
Во Владивосток Юрий Терещенко приехал из Хабаровска, где он 13 лет заведовал отделением катарактальной хирургии Клиники имени Федорова. За его плечами 30 лет практики и более 30 000 удачных операций. Благодарные пациенты признаются, они будто заново родились, когда им вернули зрение!
Тамара Болчарова, пациент Глазного центра, г. Владивосток:
- До операции я плохо видела, в глазах был сплошной туман, а после операции прозрела, отлично стала видеть на первый глаз. Сейчвс делаю второй глаз.
Сделать операцию, чтобы видеть мир как в молодости, можно и в почтенном возрасте. Однако врачи рекомендуют обращаться в Глазной центр как можно раньше, ведь катаракта ведет к слепоте. Пройти диагностику и хирургическое лечение при помощи высокоточного лазерного оборудования можно по адресу Партизанский проспект, 44.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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