В Приморье одно из самых грозных заболеваний людей почтенного возраста — катаракта. По статистике от нее страдает 70% мужчин и женщин старше 60-ти. Избавиться навсегда от этого недуга позволяют современные хирургические технологии, которыми владеют врачи Глазного центра во Владивостоке. Современное чудо офтальмологии увидела Елена Штылина.

Идет операция: чуть слышно работают приборы, спокойно командует хирург. И только легкие прикосновения ощущает пациент, находясь в сознании.

Процедура по замене хрусталика безболезненна, не требует наркоза и проходит за 20 минут. Это даже быстрее, чем визит к стоматологу, говорят все, кто уже обращался к Юрию Терещенко, специалисту по лечению катаракты и глаукомы.

Юрий Терещенко, хирург-офтальмолог высшей категории:

- Сегодня технология хирургии катаракты является одной из самых безопасных в офтальмологии. Показатель успешных операций более 95%. Когда мы помогаем нашим пациентам мы каждый раз радуемся тому, что после операции люди видят мир по-новому и качество их жизни становится лучше!

Во Владивосток Юрий Терещенко приехал из Хабаровска, где он 13 лет заведовал отделением катарактальной хирургии Клиники имени Федорова. За его плечами 30 лет практики и более 30 000 удачных операций. Благодарные пациенты признаются, они будто заново родились, когда им вернули зрение!

Тамара Болчарова, пациент Глазного центра, г. Владивосток:

- До операции я плохо видела, в глазах был сплошной туман, а после операции прозрела, отлично стала видеть на первый глаз. Сейчвс делаю второй глаз.

Сделать операцию, чтобы видеть мир как в молодости, можно и в почтенном возрасте. Однако врачи рекомендуют обращаться в Глазной центр как можно раньше, ведь катаракта ведет к слепоте. Пройти диагностику и хирургическое лечение при помощи высокоточного лазерного оборудования можно по адресу Партизанский проспект, 44.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]