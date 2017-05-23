Приморец получил 8 лет за убийство незваного гостя
Житель Хороля убил гостя, который без разрешения зашел к нему домой, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Хорольским районным судом вынесен приговор в отношении жителя с. Ленинское Хорольского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Как установлено в судебном заседании, фигурант находился у себя дома, когда к нему в дом без разрешения вошел потерпевший и стал грубо с ним разговаривать. В ходе ссоры злоумышленник нанес незваному гостю множество ударов деревянным черенком с металлической окантовкой в область головы и тела, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался.
Подсудимый не признал свою вину в части имеющегося у него умысла на убийство, пояснив, что убивать потерпевшего не хотел, а хотел лишь чтоб тот ушел из его дома.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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