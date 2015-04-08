Все под «колпаком»: пластиковая карточка расскажет о вас всё

Создать новый документ, удостоверяющий личность - универсальную пластиковую карточку, а также упорядочить существование всех остальных удостоверений личности предложил депутат Сергей Иванов.

Законопроект об этом он уже внесен в Государственную Думу. Идея не нова, но по-прежнему актуальна, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

Согласно внесенному законопроекту устанавливаются девять основных документов, удостоверяющих личность гражданина России. Это паспорт, загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение, свидетельство о рождении, временное удостоверение личности гражданина, удостоверение личности военнослужащего. Восемь из этих девяти документов существуют и сейчас.

И к этим документам предложено добавить еще один - "Удостоверение личности гражданина РФ". Речь идет о создании пластиковой карточки, на которой будут все паспортные данные. А именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, национальность (по желанию гражданина), гражданство, фото, наименование органа, выдавшего документ, номер и серия, дата выдачи, дата истечения срока действия, подпись гражданина. Туда могут быть внесены и другие данные в соответствии с законодательством.

Выдавать такой документ предлагается в 14 лет. У него ограниченный срок действия - 10 лет. Связано это с необходимостью актуализации данных. Все граждане РФ, проживающие в России, обязаны будут иметь этот документ. Но он - не замена паспорту. Именно его надо будет предъявлять для удостоверения своей личности. Ведь носить с собой пластиковую карточку гораздо удобнее, чем пурпурную книжицу.

Надо сказать, что подобные карты действуют в большом количестве стран.

Если закон будет принят, то разрабатываемый правительством электронный паспорт как раз под него подойдет. Тем более что, согласно законопроекту Иванова, положения об удостоверении личности гражданина предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. После утверждения правительством формы, порядка оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения этого пластикового документа.

Как считают эксперты, порядок в удостоверениях личности давно навести пора. Как-то их систематизировать. Что касается пластиковой карточки, то эту идею также активно поддерживают эксперты. Интересно, какой отзыв на этот законопроект даст правительство и, в частности, МВД. Ведь именно МВД, скорее всего, придется выдавать эту пластиковую карточку и менять ее раз в десять лет, как права.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]