Пошли на преступление: яд использовали в качестве наживы
Во Владивостоке рассмотрено уголовное дело в отношении жителей Приморского края, осуществлявших незаконный оборот ртути, сообщает "Вести: Приморье".
Фрунзенский районный суд прекратил уголовное преследование и назначил судебный штраф в отношении 3 жителей г. Уссурийска за незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средства или психотропными веществами, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Как установлено в судебном заседании, фигуранты дела с целью обогащения в декабре 2018 года вступили в преступный сговор, заранее распределив роли по поиску лиц, у которых возможно приобрести ядовитое вещество – ртуть, а затем перепродать, сообщили в Прокуратуре ПК.
В феврале 2019 года злоумышленники у лица, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, приобрели ядовитое вещество – ртуть весом более 13 кг, находившееся в металлическом баллоне.
Продолжая преступный умысел, в марте они сбыли 26,4 гр ртути лицу, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
В последующем вся имеющаяся ртуть изъята сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю.
В ходе расследования установлено, что фигуранты совершили преступление впервые, вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном, оказали помощь детскому дому.
Судом рассмотрено ходатайство следователя о назначении им меры уголовно-правового характера. Производство по делу прекращено, фигуранты освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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