Соцобъекты становятся доступными для инвалидов

Еще девять соцобъектов станут доступными для инвалидов до конца года.

27,9 миллиона рублей в этом году предусмотрели на реализацию программы «Доступная среда» в Приморском крае. До конца года девять краевых объектов социальной защиты, занятости и здравоохранения будут полностью адаптированы для нужд маломобильных граждан.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, усовершенствованный пандус, позволяющий инвалидам-колясочникам свободно преодолеть высокий подъем, установили в Седанкинском доме-интернате. Большая работа по созданию безбарьерной среды проведена в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в Уссурийске, «Ласточке» и «Парусе надежды», , сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Доступная среда» приходит и в учреждения службы занятости Приморья. В центрах устанавливают кнопки вызова помощника, информационные таблички, вывески и мнемосхемы, дублированные шрифтом Брайля. Приобретено оборудование для слабослышащих и граждан с нарушением функции зрения.

Пять отделений центра занятости крупнейших городов Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка, Спасск-Дальний) подключились к платформе SOL «Сурдо-Онлайн». Это форма работы повышает доступность получения государственных услуг в сфере занятости населения инвалидами с заболеванием органов слуха.

В органы службы занятости обратились 39 инвалидов с заболеванием органов слуха. Девять из них уже трудоустроены.

«Клиенты, которые воспользовались опцией, довольны. Сократилось время обслуживания. Наши сотрудники отмечают профессионализм и доброжелательное отношение сурдо-переводчика к обратившимся», – комментируют в Приморском центре занятости населения.

Часть финансирования по программе направили в адрес нескольких учреждений здравоохранения. Заключены контракты на установку пандусов в Находкинском и Артемовском филиалах краевого противотуберкулезного диспансера. Установку специальных приспособлений для удобства маломобильных пациентов предусмотрели в городской больнице Находки и Ольгинской ЦРБ.

10,7 миллиона рублей запланировали на поддержку спортивных учреждений по адаптивной физкультуре и спорту и субсидии предпринимателям, организующим такие занятия.

На 12,3 миллиона рублей заключено контрактов по обеспечению безбарьерной среды в сфере образования. Речь идет о закупке компьютеров, предоставлении выделенного доступа в Интернет для учреждений, занимающихся дистанционным образованием детей-инвалидов.

Профинансированы совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. К примеру, традиционная акция «Прививка от равнодушия» в этом году привлекла внимание тысячи приморцев с помощью кино, фотовыставок, мастер-классов, экскурсий по арт-объектам.

«Люди разного социального статуса и возраста, посетившие мероприятия акции, смогли убедиться, насколько безграничны могут быть возможности человека, независимо от физических ограничений, вызванных заболеванием. Цель нашей акции – привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью – была достигнута», – считают организаторы.

Напомним, программа «Доступная среда» работает в регионах России с 2014 года. С этого времени показатель доступности социально значимых объектов в Приморском крае вырос с 19% до 59,6%. А это более тысячи объектов в сфере здравоохранения, спорта, социальной защиты и занятости, культуры, транспортной инфраструктуры, информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]