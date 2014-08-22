Инвалидам по слуху упростили поиск работы с помощью «облачного переводчика»

Центры занятости Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема и Спасска-Дальнего подключили к сервису «Платформа SOL «Сурдо-Онлайн». Теперь специалисты в любое время могут предоставить услугу инвалиду по слуху с помощью «облачного переводчика».

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, сервис позволяет получать услуги по переводу русского жестового языка в режиме видеосвязи круглосуточно и семь дней в неделю. Это альтернатива сурдопереводчика, которого инвалиды приглашают для посещения учреждений.

Первыми новый вид консультирования опробовали в центре занятости Владивостока. Сотрудник подключилась к конференц-связи платформы SOL «Сурдо-Онлайн» и уже без помощи приглашенного сурдопереводчика обсудила с соискателями пожелания к искомой работе, ознакомила инвалидов с перечнем свободных квотированных рабочих мест.

Новый сервис появился в центрах занятости благодаря реализации программы «Доступная среда». По ней же финансируется обучение работников учреждений социального облуживания и спорта русскому жестовому языку. За четыре года такие навыки освоили 68 специалистов.

Более 2,5 тысячи приморцев являются инвалидами по слуху. В этом году 26 человек с проблемами по слуху обратились за помощью в центры занятости. Сегодня в списке квотируемых для инвалидов мест – более тысячи разных вакансий.

Тем соискателям, которые готовы самостоятельно вести поиск работы, стоит зарегистрироваться на портале «Работа в России». В общероссийской базе вакансий работодатели края разместили почти 600 вакансий для граждан с инвалидностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]