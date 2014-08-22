Новости Общество

Сегодня, 15:35
 

Инвалидам по слуху упростили поиск работы с помощью «облачного переводчика»

Инвалидам по слуху упростили поиск работы с помощью «облачного переводчика»

Фото: Администрация Приморского края

Центры занятости Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема и Спасска-Дальнего подключили к сервису «Платформа SOL «Сурдо-Онлайн». Теперь специалисты в любое время могут предоставить услугу инвалиду по слуху с помощью «облачного переводчика».

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, сервис позволяет получать услуги по переводу русского жестового языка в режиме видеосвязи круглосуточно и семь дней в неделю. Это альтернатива сурдопереводчика, которого инвалиды приглашают для посещения учреждений.

Первыми новый вид консультирования опробовали в центре занятости Владивостока. Сотрудник подключилась к конференц-связи платформы SOL «Сурдо-Онлайн» и уже без помощи приглашенного сурдопереводчика обсудила с соискателями пожелания к искомой работе, ознакомила инвалидов с перечнем свободных квотированных рабочих мест.

Новый сервис появился в центрах занятости благодаря реализации программы «Доступная среда». По ней же финансируется обучение работников учреждений социального облуживания и спорта русскому жестовому языку. За четыре года такие навыки освоили 68 специалистов.

Более 2,5 тысячи приморцев являются инвалидами по слуху. В этом году 26 человек с проблемами по слуху обратились за помощью в центры занятости. Сегодня в списке квотируемых для инвалидов мест – более тысячи разных вакансий.

Тем соискателям, которые готовы самостоятельно вести поиск работы, стоит зарегистрироваться на портале «Работа в России». В общероссийской базе вакансий работодатели края разместили почти 600 вакансий для граждан с инвалидностью.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря