Финансовые проблемы поставили участие «Луча» в первенстве ФНЛ под вопрос





В департаменте физической культуры и спорта Приморского края состоялось совещание с представителями ФК «Луч» и потенциальными партнерами, на котором обсудили дальнейшую совместную работу по стабилизации положения клуба, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте.

Напомним, приморский «Луч» завершил первую часть ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 на мажорной ноте, одержав две победы над московскими командами «Спартак-2» и «Торпедо» и покинув зону вылета. Сейчас основная команда «Луча» находится в отпуске. Весенняя часть турнира стартует в марте.

Как отметил директор департамента Жан Кузнецов, в 2019 году футбольный клуб получил субсидии из краевого бюджета.

«Были выделены средства для основной команды на подготовку и участие в Первенстве ФНЛ в размере 191,4 миллиона рублей. Кроме того, более 29 миллионов было выделено на подготовку резерва», – сообщил он.

Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что все финансовые обязательства со стороны Администрации края перед основной командой на текущий год выполнены.

Тем временем, по информации inc-news.ru, «Луч» может сняться с турнира из-за финансовых проблем. Игроки и персонал уже длительное время не получают заплату, а футбольный клуб в декабре может быть признан банкротом. Соответственно, не исключено, что дальневосточники откажутся от участия в первенстве Футбольной национальной лиги.

Главный тренер "Луча" Валерий Петраков в иинтервью РИА Новости эту информацию не подтвердил, но и не опроверг: "Мне об этом ничего не говорили. По этим вопросам лучше обратиться к руководству клуба. Впервые слышу от вас о такой возможности", - сказал тренер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]