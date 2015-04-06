Вера Щербина указала руководству "Луча", что клуб существует не по средствам

Общий объем задолженности по заработной плате в Приморье на сегодня составляет 192 миллиона рублей. И 99% ожидаемых выплат приходится на 10 организаций, одна из которых – футбольный клуб «Луч». Об этом было заявлено на совещании в администрации края под руководством превого вице-губернатора края Веры Щербины.

Проблемы с его финансированием присутствуют с 2014 года. Дело о банкротстве организации находится в Приморском арбитражном суде. Его рассмотрение назначено на 12 декабря. Таким образом, возможно, что судьбоносное для клуба решение примут уже в этот четверг, - сообщили в администрации края.

В течение текущего года «Луч» получал субсидии из краевого бюджета, благодаря которым должен был существенно снизить имеющуюся перед игроками и персоналом футбольного клуба задолженность, уточнили в краевом департаменте физической культуры и спорта Приморья. Однако этого так и не произошло.

«Все положенные субсидии со стороны Администрации Приморского края в размере 150 и почти 65 миллионов рублей были в полной мере выплачены», – заявил директор краевого департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

Как уточнили в руководстве «Луча», значительно снизить задолженность не получилось из-за текущих расходов клуба, в частности перелетов и переездов, оплаты гостиниц для игроков, связанных с участием команды в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«В 2019 году клуб потратил на свою деятельность около 230 миллионов рублей, в то время как было необходимо около 320-330 миллионов. Кроме того, нам пришлось вернуть еще 64 миллиона в бюджет. В августе мы уже понимали, что будет такая ситуация, в связи с чем выходили с предложением выделить дополнительные средства из бюджета», – заметил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации ФК «Луч» Евгений Стрижиченко.

«Вы и сейчас надеетесь только на бюджет?», – уточнила Вера Щербина.

«Это один из вариантов», – последовал ответ.

«Это самый легкий вариант, на который я надеяться не советую. Некоторые спортсмены летают бизнес-классом, заказывают дорогие гостиницы, ни в чем себе не отказывают, а потом просите денег из бюджета. Это недопустимо! Говорите, что потеряли 64 миллиона. А почему так произошло? Потому что речь шла о нецелевом использовании – это выявили во время контрольных проверок. В Приморье сегодня реализуются национальные проекты, огромное внимание уделяется развитию массового спорта – вот то, что мы обязательно будем поддерживать», – подчеркнула Вера Щербина.

По словам первого вице-губернатора, ситуация с футбольным клубом «Луч» находится на контроле в Администрации Приморского края.

«Вы – профессиональный спортивный клуб, должны формировать свои расходы, исходя из имеющихся доходов. Считаю, нужно дать вам три месяца на подготовку дорожной карты, которая будет отражать всю финансово-хозяйственную деятельность “Луча” на ближайшие годы. Можете быть уверены, с тем, что сейчас происходит, мы мириться не будем», – подчеркнула Вера Щербина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]