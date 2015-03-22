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За фото «Человека-паука» житель Владивостока получит награду

За фото «Человека-паука» житель Владивостока получит награду

Фото: rushydro.ru


Фотография владивостокца Сергея Видюлина заняла первое место во всероссийском  конкурсе, который провела компания РусГидро, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на энергетиков.

В Москве подвели итоги и наградили победителей Всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию», посвященного 15-летию РусГидро. Героями фоторабот профессионалов и любителей фотографии стали как энергетики, так и энергообъекты Группы РусГидро. На конкурс также были представлены фотоработы об истории энергообъектов компании из различных архивов.

С 1 марта по 1 октября 2019 г. из регионов России для участия в конкурсе поступило 1280 работ, которые боролись за победу в шести номинациях. 

Основной задачей номинации «Хранители энергии» было показать энергетиков во время работы на объектах Группы РусГидро как в портретном, так и в репортажном стиле. Жюри рассмотрело 170 работ и присудило победу фотографии Сергея Видюлина из Владивостока «Человек-паук на ТЭЦ в Советской Гавани».

Фотографии победителей будут изданы в памятном фотоальбоме. Также пройдут фотовыставки по всей стране. И, конечно, призовые места отметят памятными подарками.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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