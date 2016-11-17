Жертвам серьезного пожара в Артеме обещают помочь депутаты ЗАКСа

Депутаты ЗАКСа от Артемовского городского округа посетили пепелище, оставшееся от дома многодетной семьи. Слуги закона обещали помощь - в оформлении необходимых документов, предоставлении стройматериалов и другом, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ЗАКСа.

О том, какая помощь необходима в первую очередь многодетной семье Матвиенко из Артемовского городского округа, у которой в результате пожара полностью уничтожен дом и все имущество, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, депутат краевого парламента Игорь Шауфлер, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев обсудили, непосредственно выехав на место чрезвычайного происшествия.

В семье воспитываются четверо детей, все они школьники. Жизнь семьи на «до» и «после» разделил пожар, который произошел днем 30 ноября. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал: старшие члены семьи в это время находились на работе, а дети - в гостях у бабушки.

Когда возгорание заметили проезжие, уже полыхали все два этажа. Спасти, кроме документов, не удалось ничего. Буквально за несколько дней благодаря помощи неравнодушных граждан для семьи удалось собрать предметы первой необходимости, за что семья Матвиенко очень благодарна всем, кто протянул руку помощи в трудную минуту.

Депутаты ЗакСобрания от Артемовского городского округа Александр Ролик и Игорь Шауфлер подробно рассказали, какие социальные выплаты положены семье, попавшей в сложную жизненную ситуацию, как и где их можно получить, а также вместе с главой Артема обсудили какая практическая помощь в оформлении необходимых документов, предоставлении стройматериалов и в другом нужна в первоочередном порядке.

«Мы понимаем, насколько тяжело сейчас людям, которые потеряли все в одночасье. Со своей стороны мы, депутаты фракции партии "Единая Россия" берем на свой личный контроль ситуацию по данной семье. Ей должна быть оказана вся возможная помощь», - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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