Поздравления с Новым годом: Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа
Поздравления с Новым годом: Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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