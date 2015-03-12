Поздравления с Новым годом: Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа
Поздравления с Новым Годом. Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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