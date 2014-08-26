"Вести. Приморье. Интервью". Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа
Интервью с Евгением Корж, главой Уссурийского городского округа.
Избрание главы округа. Новые обязанности и трудности
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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