Многоэтажное общежитие горит в Приморье (видео)
Информация о пожаре появилась в соцсетях. Известно, что горит комната на 4 этаже, — сообщают «Вести: Приморье» по информации паблика @mark2_che.
По информации очевидцев, в общежитии на Горького, 69 в городе Уссурийске горит комната на 4 этаже. Всех жильцов этажа эвакуировали.
«Задымление страшное, за одну минуту дым был во всех квартирах. Тушат. Ничего не ясно, есть жертвы или нет», — сообщает автор видео.
Также она отмечает, что пожарные приехали очень быстро и приступили к тушению пожара.
«Во все двери стучатся по несколько раз, с большим вниманием относятся ко всем людям. Людей очень много стоит», — рассказывает девушка, снявшая видео.
Подписчики паблика сообщают: «Соседи наши горят. Постоянно шумные компании и тусовки были в квартире...»
По словам очевидцев, пожарные справились со своей работой: "Пожарные молодцы! И постучали и на улицу вывели и потушили быстро! Мы с детьми всего 20 минут на улице были", - сообщила другая соседка погорельцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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