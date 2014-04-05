Опубликовано «зимнее» расписание электричек
С 8 декабря вводится в действие новый график движения пригородных поездов, — сообщают «Вести: Приморье».
Об изменениях предупреждают в пригородной железнодорожной пассажирской компании «Экспресс Приморья».
Новое расписание уже доступно к ознакомлению.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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