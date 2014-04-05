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Опубликовано «зимнее» расписание электричек

Опубликовано «зимнее» расписание электричек

Фото: expresspk.ru


С 8 декабря вводится в действие новый график движения пригородных поездов, — сообщают «Вести: Приморье».

Об изменениях предупреждают в пригородной железнодорожной пассажирской компании «Экспресс Приморья».

Новое расписание уже доступно к ознакомлению.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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